Боевик АТО раздолбал Порошенко за «совок» и попов

31.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко пытался превратить свой предвыборный съезд в помпезное мероприятие, однако в итоге оно ознаменовало закат эпохи нынешнего президента.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил т.н. волонтер «АТО» Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается самого форума, честно говоря, я бы не пошел туда ни за какие коврижки. Я не осуждаю напрямую тех, кто руководствовались какими-то своими мотивами, например, пошли за командиром, по долгу службы, или потому что давно знакомы. Но, на мой взгляд, это было действие в лучших или худших традициях совка, такое самодержавие и гламур с попами. Это закат Римской империи вручную.

Я критиковал собрание Юлии Владимировны, но Петр Алексеевич переплюнул. Он, наверное, специально ждал, чтобы посмотреть, как у всех пройдет, чтобы сделать еще круче, помпезнее и шикарнее. Во всем была такая безвкусица… Может быть, они хотели сделать, как в Штатах, где все флажками машут, как собрание в «МакДональдсе», но тоже у них не получилось. Уже потому, что это была безвкусица, лишенная хоть какого-нибудь смысла, я бы туда не пошел», – сказал Касьянов.

«С одной стороны заявляют, что Россия – враг, и не станут в позу перед ней, а при этом у нас растет товарооборот и развиваются всевозможные связи с Россией, граница открыта, наших военнопленных уже не называем военнопленными, забываем про это – театр абсурда», – продолжил оратор список претензий.