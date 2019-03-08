Боевик АТО: Украина проведёт «разватнивание» Донбасса

08.03.2019, Киев, Максим Карпенко

На Донбассе все население должно пройти через фильтрационные лагеря. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила экс-боевик «Правого сектора» Елена Белозерская, ныне – артиллерист ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Националистка заявила, что этот процесс будет проходить над «ватниками», которых заставят отказаться от поддержки «русского мира».

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«Тут несколько раз звучало сравнение войны между Советским Союзом и нацистской Германией. Такие были заклятые враги, а потом смогли сначала торговать, потом нормально общаться и так далее. Хочется конкретизировать, что все это стало возможным по одной причине.

Во-первых, нацистскую Германию разбили, а во-вторых, заставили полностью отказаться от нацистской идеологии, осудить ее, признать преступной. Немцы, которые в этом замешаны, все прошли процедуру денацификации. И так же нужно сделать после возвращения оккупированных территорий с ними, с этими оккупированными территориями.

Я эту процедуру называю по аналогии с денацификацией разватниванием. Осудить на официальном государственном уровне эту идеологию русского мира, которую пишут через два латинских S, признать ее преступной…

Как произошло с бывшими гитлеровцами. И немцы сейчас дрожат, не дай Бог, это самая большая антинацистская страна в мире», – заявила Белозерская.