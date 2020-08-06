Боевик «АТО» увидел в заявлениях Кравчука угрозу унитарности Украины

06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Слова недавно назначенного на пост главы ТКГ от Украины, экс-президента Леонида Кравчука о зоне свободной торговле, снятии экономической блокады и инициативах по восстановлению Донбасса – это прямая угроза территориальной целостности и украинской унитарности.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил боевик «АТО», депутат ВР VIII созыва Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно Кравчука – ничего Кравчук нового туда не внесет, эти тезисы, о которых он говорил сегодня про какую-то там экономику, но какой инвестор пойдет на оккупированную территорию, где куча оружия, где непонятно какие банды и кто кем управляет? Никто туда не пойдет даже в прифронтовую зону инвестор не пошел, у нас же Зеленский в Мариуполе анонсировал что-то там и никто не пошел и не пойдет, потому можно забыть об этом тезисе.

Второй момент, скажите пожалуйста, за какие такие заслуги кому-то что-то давать? А почему не сделать свободной экономической зоной всю Украину? Пусть инвесторы идут за все государство, за какие заслуги это должно пойти в Донецк или Луганск, ну за какие такие заслуги? Что они такого сделали, что я должен на это согласится», – возмутился Лапин.

«Следующий момент, по поводу экономической блокады оккупированных территорий, могу сказать два тезиса. Первый, я не поддерживал саму блокаду тогда, когда там было украинское предприятие какие платили украинские налоги, где все деньги шли в бюджет Украины и так далее. На сегодняшний день, все эти предприятия отжал Курченко, я прошу прощения, с кем я там должен торговать и в чью казну они там должны платить налог, в какую казну там, в ОРДЛО? Так это является финансированием терроризма, потому в этой ситуации я буду категорически против каких-либо экономических взаимосвязей с оккупированной территорией неподконтрольной законам Украины и в том числе финансовой налоговой системы Украины.

Про что мы говорим, если там сидит бандит с автоматом то как я могу с ним торговать, патронами или чем? Потому в этой ситуации предприятия который отжал Курченко у Ахметова, мне что тот, что тот не родственник, но в этой ситуации все-таки мы говорим про то, что отжали предприятия у Украины», – добавил боевик «АТО»

Кроме того, своё категорическое непринятие инициативы восстановления Донбасса он объяснил тем, что на этих территориях уже нечего восстанавливать.

«Если шахта затоплена, то ее никто не восстанавливает. Что мы будем там восстанавливать? За счет каких денег, у нас сегодня дырка в бюджете, задолженность по заработной плате, а мы будем говорить про какое-то восстановление территории, которую не контролируем. Потому в этой ситуации, позиции которые заявляются по поводу каких-то экономических стратегий – это просто говорильня», – негодовал Лапин..

В целом все эти инициативы он назвал угрозой унитарности и территориальной целостности Украины.

«Потому что любой особый статус предоставляют особенные полномочия отдельных территорий, а потому они будут не такими, как вся другая территория. Я думаю, что такой вопрос на референдум выносить нельзя, и этот вопрос может очень сильно возмутить общество и тем более, самое главное, этот же вопрос мы можем обсуждать тогда, когда там не будет российских танков.

Как будут голосовать на этом референдуме люди на оккупированных территориях, кто там будет считать эти голоса? Потому в этой ситуации, я считаю, что это политическое заявления ради электората перед будущими местными выборами». – заключил боевик «АТО».