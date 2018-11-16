Боевик АТО: В нашем разгроме в Иловайском котле виноват русский – «собачий» язык

16.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские солдаты погибли в Иловайском котле из-за того, что армейские командиры отдавали команды на русском языке. К такому выводу на львовском форуме «За украинский язык» пришел боевик АТО, член националистической ВО «Свобода» Назар Чепка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, противник украинских солдат слышал и понимал все команды, потому действовал на опережение.

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«Один из самых больших котлов – это «Иловайский котел», где украинское войско убивали профессиональные российские солдаты. И странно – за несколько дней порядка тысячи убитых.

А знаете, почему так? Потому что, когда псевдоукраинские, а в действительности советские командиры давали команды украинским солдатам, они их давали на собачьем языке. А рации прослушивались. И туда, куда должны были пойти наши парни или куда должна была проехать колонна, туда уже были наведены координаты российской артиллерии.

Это русский язык… начало войны порядка тысячи убитых за несколько дней. Мелочи – язык, но именно он убил их», – заявил Чепка.