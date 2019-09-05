Боевик АТО: Зеленскому остается только пасть в ноги московскому царю

Если Киев обменяет начальника Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха, ранее объявленного якобы ключевым свидетелем по делу о сбитом в 2014 году в небе Донбасса пассажирского «Боинга», то это окончательно развалит дело и будет означать «плевок» в сторону Нидерландов.

Об этом в своем блоге пишет волонтер «АТО», майданщик Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наших пленных надо вызволять. Менять 33 на 33, или 33 на 133, да хоть бы и 33 на 1033… Но есть и предельная цена. Если сепара Цемаха – главного свидетеля по сбитому «Боингу» отпустят, то это может развалить дело, и привести к снятию санкций против России…

Если условием освобождения наших пленных будет признание и оправдание коллаборантов, то как мы сможем смотреть в глаза матерям, вдовам и детям погибших на этой войне?..

Если мы заплатим за освобождение пленных нашим суверенитетом, свободой и безопасностью, тогда за что они томились в плену?..

Отдать России Цемаха – это не только Нидерландам дулю показать (и растоптать память погибших пассажиров «Боинга»), это всё равно, что выстрелить себе в ногу. Или в голову – потому что в голове идиотов всё равно ничего полезного нет.

Помочь Кремлю развалить резонансное дело, обелить Россию и переложить ответственность на Украину, – это уж слишком. После этого останется только пасть в ноги к московскому царю и просить пощады. Я бы не хотел, чтобы меня меняли на таких условиях», – сокрушается Касьянов.

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