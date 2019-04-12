Выборы
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12.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Украина
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Боевик АТО – Зеленскому: Вован, прикуси язык

Владимир Зеленский, отказывающийся от появления в телеэфирах, где ему могут задать неудобные вопросы, вел себя недопустимо резко во время телефонного включения для спора с Петром Порошенко на канале «1+1».

Зеленскому стоит сбавить обороты, иначе он рискует нарваться на народный гнев вместе со своим оппонентом Порошенко, предостерегает в своем блоге известный боевик АТО Юрий Касьянов.

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«Зеленскому и стоящим за ним ребятам, следует сбавить обороты. Они, видать, думают, что ухватили бога за бороду, и теперь им можно всё.

Вот это быдлячество, хамство, клоунада в прямом эфире на всю страну. Эти идиотские предложения проводить дебаты в режиме телеконференции, это позорное бегство от анализов, ставящее в тупик даже самых ярых приверженцев…

Вове давно пора понять, что за Зеленского голосуют не потому, что он такой хороший, талантливый, такой весь из себя лидер и заинька. Нет. Голосуют за него только потому, что Порошенко – ещё хуже, и все остальные – надоели до чёртиков.

Поэтому будьте любезны, Вован, ведите себя как кандидат в президенты большой европейской страны со сложной историей, и не всегда терпеливыми избирателями. Не то поедете в Ростов оба»,- озвучил ультиматум Касьянов.

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