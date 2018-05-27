27.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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ЕС, Киев, Общество, Туризм, Украина

Боевик «Азова» обозвал «свиньями» футбольных фанатов из Европы


Боевик «Азова» Сергей Никитин обозвал «свиньями» футбольных фанатов из Европы, вчера гулявших в Киеве по случаю финала Лиги Чемпионов.

Никитин опубликовал снимки из центра Киева, заваленного горами мусора, который иностранцы бросали на тротуары, газоны и клумбы. Представители украинской “реформированной” полиции, тем временем, вместо замечаний делали селфи на фоне стадиона.

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«Немного «праздничной» футбольной атмосферы вам в ленту. Свиньи они и в Африке и в Европе свиньи! Что вы там говорили? Что это честь нам принимать ЛЧ? Глядя на такой приём, вообще не хочется теперь гостей, раньше я думал, что гости уважают твой дом и не срут там», – написал Никитин.

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