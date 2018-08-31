31.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Боевик «Азова» признал поражение Украины



В Донбассе Украина проиграла информационную войну, поскольку не встречает ВСУ как освободителей и не горят желания возвращаться под контроль Киева.

Об этом бывший боевик «Азова», внефракционный депутат Олег Петренко заявил в эфире «4-го канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я соглашусь с вашими ощущениями, что как раз информационную войну Украина проигрывала, проигрывает и продолжает это делать. Было создано целое министерство. Во время войны информационная политика не просто составная часть информационной войны, она не менее важна, чем военная составляющая. Но она проигрывалась и проигрывается. И чему тут удивляться, если бездарная неэффективная власть? Чего вдруг мы должны были бы победить? А в чём мы победили?», – сказал депутат.

«Даже если бы удалось намного раньше полностью обеспечить трансляцию украинского телевидения на оккупированной территории, что они увидят на наших каналах? Увидят ли там люди что-то такое, после чего им захочется вернуться на Украину? Задание – обеспечение жителей оккупированных территорией информацией, оно заключается в том, чтобы люди сами хотели вернуться на Украину, чтобы при наступлении украинских войск они не встречали их с ружьём, а как освободителей», – рассказал экс-азовец.

 

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