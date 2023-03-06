Боевик «Азова»: «Запад не понимает – если русские победят, то им «гайки»

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Если на Украине до февраля 2022 года не понимали, что в стране война, то – что можно говорить о «западных партнёрах», которые предоставляют военную помощь в той мере, в какой они считают серьёзной ситуацию.

Об этом в эфире «5 канала» заявил и.о. комбрига запрещённой в РФ нацистской группировки «Азов», уроженец Симферополя Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это же не большая помощь – то, что нам даётся, даже не половина того процента, какой они могут дать. Я думаю, что они просто не понимают, что, если Россия победит Украину, им «гайки». Не понимают и не поймут. США очень долго входили во Вторую мировую войну, и эта история просто повторяется. Господи, даже наши люди до 2022 года не понимали, что у нас война, а они… Обижаться на них? Нет. Вот они такие. Мы – такие», – вещал нацист.