Боевик Береза похвастался, что не берет в плен русских

20.06.2022  12:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские добробаты, влившиеся после 2014 года в состав Нацгвардии, не берут пленных, а уничтожают российских и донбасских военнослужащих в зоне боев.

Этим с нескрываемым удовольствием в эфире «Радио НВ» похвастался бывший депутат Верховной рады, командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские добробаты, влившиеся после 2014 года в состав Нацгвардии, не берут пленных, а уничтожают...

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С ухмылкой на лице Береза сообщил, что ему не нужен «обменный фонд».

«Мы не берем в плен. Буча, она открыла глаза на многие вещи. Ну зачем? Они не считают нас людьми. Для обменного фонда… нам не удавалось, вы знаете. Все время в таких боях, что нам не удавалось взять их в плен. К сожалению», – заявил Береза.

Его ответ понравился ведущему пропагандисту Дмитрию Тузову:

«Я ценю и понимаю иронию, думаю, что и наши слушатели».

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