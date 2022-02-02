Боевик майдана – Зеленскому: Раздать американское оружие и стрелять по русским из каждого окна!

Новости Украины

Украинские власти не раздают оружие участникам территориальной обороны или не передают его на фронт, таким образом, совершая преступление против народа Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил видный участник майдана, волонтер «АТО» Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Везде бывает, в любой стране такое бывает – приходят в школу, убивают детей из оружия всякие психи. Это не значит, что во время войны или когда война на пороге, не надо вооружать людей, это нонсенс, так не должно быть, это абсолютно неправильно. Или вы доверяете своим людям, которые готовы защищать страну, или вы просто расписываетесь в своём бессилии, договариваетесь с Путиным и входите в состав РФ. Потому что, ну как это – не выдать людям оружие?! Если Путин будет знать, Российская империя будет знать, что у нас вооружено 10 тысяч бойцов теробороны, 20 тысяч бойцов теробороны, они будут знать, что из каждого окна могут по ним стрелять. Для них это будет очень большой сдерживающий фактор», – рассуждал нацист.

В то же время он посетовал, что украинские власти преступно прячут на складах переданное Западом оружие.

«То, что сейчас нам наши союзники передали оружие, это огромный плюс. Во-первых, это знаковое событие, это психологическая поддержка, это говорит, что нас не оставляют один на один в это время. Во-вторых, действительно, эти комплексы, которые нам передали в таком количестве, это большое подспорье для сдерживания врага. Но, опять же, у меня есть сомнения, вернее, я точно знаю, что их нет сейчас на передовой, в определённых местах на передовой их точно нет. Те бойцы, которых я знаю, которые там находятся, в глаза этого не видели. Я просто боюсь, что это оружие лежит централизовано на складах, там обучили человек десять, как им пользоваться на случай войны, повесили большой замок, опечатали, как это у нас часто делается, и сказали – вот будет война. Вот будет война, это оружие враг сожжёт в первую очередь, если оно будет лежать на складах! Его сейчас необходимо раздать во все боевые подразделения, то есть, буквально в каждую роту, взвод, должно поступить это оружие. Если оно до сих пор не поступило в войска, то это преступление. Это обман наших западных союзников, обман собственного народа, это подрыв обороноспособности нашей страны. Потому что люди будут надеяться, что у нас это оружие есть, а оно будет преспокойно лежать на складах!», – сокрушался майданщик.