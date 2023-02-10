Боевик нацбата: «Не путайте нас с ВСУ, они до сих пор воюют с бумажными картами»

Участники разного рода украинских вооружённых формирований – от нацбатов до подразделений спецслужб и разведки – не очень любят, когда их обобщают с ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил вернувшийся по ротации из оккупированного Артёмовска (Бахмут) боевик запрещённого в РФ нацистского батальона «Свобода» Нацгвардии Украины Владимир Ращук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, ВСУ, это уже какой-то – как слоган «Слава ВСУ!», типа, всем вооружённым силам, несмотря на то, что воюют и Нацгвардия, и спасатели, и СБУ, и ГУР, пограничники, полиция, но ВСУ – это как «имя». У нас, когда было много не позитивных контактов именно с ВСУ непосредственно, то у них вообще не очень всё хорошо», – рассказывал он.

«Прям есть некоторые подразделения, которые воюют намного хуже, и у них и с обеспечением, и со связью, и с логистикой [плохо], а упирается всё в то, что у людей просто штаб работает с картами бумажными до сих пор. Они не знают, что такое «Крапива», они не знают, что такое планшет, они не знают какие-то технологии. И это огромная проблема сейчас, особенно с новейшим вооружением, которое уже почти всё приспособлено под сеть, под спутники. Воевать дальше, если это не искоренить, будет сверхсложно», – посетовал Ращук.