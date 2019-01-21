Боевик нацбата Семена Семенченко отдал коньки

21.01.2019, Киев, Владимир Гладков

В Мелитополе через четыре дня после демобилизации скончался участник «АТО», боевик нацбатальона Донбасс Сергей «Китаец» Садовский.

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Об этом на своей странице в «Facebook» написал скандальный украинский нардеп, экс-комбат «Донбасса» Семён Семенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несколько дней назад он вернулся домой. А сегодня он умер. Эта фраза уже стала банальной. К сожалению. Но если вы знали этого Человека или читали его посты, то знали, что сердце его болело за Украину. Не выдержало сердце. БСП «Донбасс». Идут лучшие», – написал Семенченко.

Садовский, провоевав на Донбассе с 2014 года, 15 января, демобилизовавшись, вернулся домой в Мелитополь к своей семье и умер через четыре дня. В последнем сообщении на своей странице покойный отметил, что радости от воссоединения с семьей «нет предела». Причиной смерти стали проблемы с сердцем.