Боевик нацбата «Стэлла» подорвала себя и двух СБУшников

28.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Один человек погиб и двое получили ранения в результате попытки СБУ задержать среди националистов батальона «Айдар» подозреваемую в шпионаже.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам стали известны обстоятельства очередного резонансного происшествия в рядах вооруженных формирований Украины. Во время задержания сотрудниками СБУ по подозрению в шпионаже военнослужащая 24-го батальона «Айдар» с позывным «Стэлла», осуществила подрыв ручной гранаты. В результате подрыва девушка погибла, двое оперативников получили осколочные ранения», – заявил представитель оборонного ведомства.

По его словам, сотрудники СБУ потребовали от командира 53 бригады, в состав которой входит 24 батальон «Айдар», скрыть данный факт, в связи с чем в штаб «ООС» представлено разбирательство, по результатам которого «Стэлла» покончила жизнь самоубийством.