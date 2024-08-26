Боевик нацбата «Свобода»: «Русские – сильные воины, с мощной армией»

Анатолий Лапин.  
26.08.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия давит по всем фронтам, продвигаясь на различных направлениях. Ситуация усугубилась, потому что ВС РФ быстро учатся, а их обеспечение улучшилось.

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявил боевик нацбатальона «Свобода» Михаил Иваночко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия давит по всем фронтам, продвигаясь на различных направлениях. Ситуация усугубилась, потому что ВС...

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«На самом деле, ситуация намного сложнее, чем была ранее. Почему так – потому что они очень быстро учатся, я об этом неоднократно говорил… и много военнослужащих на этом акцентируют, что не нужно расслабляться, не нужно говорить, что они чмобики и то-се.

На самом деле, это очень мощная армия, очень хорошо оснащенная, они очень сильно учатся. Если в прошлые ротации, что мы находились здесь, у них еще дронов не было, не было FPV, не было сбросов, то сейчас они в этом, особенно по FPV, над нами имеют преимущество в разы, и это очень опасное дело», – тревожился нацист.

«Их очень много, бывают такие бои, когда наши парни за неделю-полторы уничтожают по 500 FPV. Так что они мчатся очень быстро и делают свою работу – то задание, которое им дают, и они выполняют свое задание, частично продвигаясь на всех участках фронта», – заключил Иваночко.

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