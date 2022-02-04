Боевик Нацкорпуса сообщил о больших проблемах в «сильнейшей армии Европы»

04.02.2022  15:13 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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ВСУ-убийцы, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Ситуация в украинской армии деградировала настолько, что командиры снова вынуждены думать, чем прокормить солдат.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил руководитель Центрального штаба Национального корпуса, боевик Сергей Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в украинской армии деградировала настолько, что командиры снова вынуждены думать, чем прокормить солдат....

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По словам Жорина, если так продолжится и дальше, то будет некому защищать объекты, возведенные в рамках объявленной Владимиром Зеленским кампании «Большое строительство».

«Вопрос про армию у воюющей страны, о которой сегодня забыли и все эти очередные громкие заявления президента не имеют никакого отношения к реальным вещам…

Защищать эти объекты и дороги некому будет. Сегодня тотальная зарплата – я скажу, что сегодня общаюсь со многими офицерами, которые находятся в Вооруженных силах, в Национальной гвардии. За все восемь лет, на сегодняшний день, армия снова скатилась к вопросам, чем кормить солдат. Этого не может быть!

Если мы хотим защищать страну, офицер не должен думать о том, как прокормить – он должен думать, как улучшить позиции, как улучшить профессионализм солдата и офицеров, как создать возможности для освобождения территорий, а не о том, как прокормиться», – заявил Жорин.

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