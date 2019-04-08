Боевик Торнадо сел пожизненно за убийство патрульных в Днепропетровске

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кировский районный суд Днепропетровска приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества экс-боевика «Торнадо» Александра Пугачева за убийство двух патрульных полицейских, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение принято 8 апреля, сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

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«Суд полностью удовлетворил требования стороны обвинения», — сказал он.

Кроме этого Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольги Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили авто, проехавшее на запрещающий сигнал светофора. Правонарушитель открыл стрельбу, в результате которой ранения получили двое патрульных: полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался бывший боевик сформированной из бывших уголовников скандально известной роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.

Ему было предъявлено обвинение по статьям 262, 263, 348 15 из 115 и ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса.