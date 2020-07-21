Боевик УНА-УНСО: Захват заложников в Луцке выгоден Авакову

21.07.2020, Киев, Михаил Рябов

История с захватом заложников в Луцке выгодна главе МВД Арсену Авакову, поскольку продемонстрировала слабость президента Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге пишет боевик экстремистской группировки УНА-УНСО Назар Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Приходько обращает внимание, что теракт в Луцке практически совпал с годовщиной расстрела Андерсом Берингом Брейвиком 77 человек.

«Террорист-одиночка Максим Кривош захватил маршрутку в Луцке, в которой находилось 20 человек. Против чего выступал Кривош? Его манифест? Давайте разберемся:

Первое. Он требует от президента Украины записать видеоролик с продвижением документального фильма «Земляне» 2005-го года, об издевательствах людей над животными.

Второе. Требует от чиновников, судей и религиозных деятелей обнародовать на своих страницах в соцсетях текст, который содержит словосочетание «Я – террорист в законе».

Все. В противном случае угрожает убить людей. Заметьте: требует не уйти в отставку, не еще что-то глобальное – видосик и постики. Сравните Брейвика и Кривоша… Ну несоизмеримые величины… В конце концов, после видосика он отпускает трех заложников (бабушку, беременную девушку и подростка), а потом начинает отпускать других (где-то за час), в этот момент взрывается свето-шумовая граната, подъезжают силовики на БТРе и все… Аваков рапортует, что в Харькове, вроде как задержан сообщник Кривоша, и еще есть…

А теперь квинтэссенция: После того как я спокойно, без эмоций, сел и разобрался в ситуации, у меня только одна мысль: оба «минера» Моста метро в Киеве и Кривош в Луцке – звенья одной цепи, которая ведет к Авакову.

Ну подумайте: первый из-за безработицы и расставания с девушкой мост «заминировал», другой вообще с бочкой с землей на мост приперся, а третий, действительно самый серьезный, требовал посты и видосик.

…Единственное, что имеет наше Государство на выходе – продемонстрирована слабость Зеленского. Продемонстрирована, прежде всего, для Путина, Кадырова и других представителей власти страны-агрессора, у которых теперь развязаны руки на просто таки лавинную террористическую деятельность на территории Украины…

Зачем это Авакову? А чтобы еще сильнее взять Зеленского за причинное место и закрепиться на занятых позициях. Это все, что его интересует. Грустно, страшно и бесит одновременно», – рассуждает боевик УНА-УНСО.