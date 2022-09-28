Боевик ВСУ: Бандеровцы не сдадутся, даже если русские возьмут Киев

28.09.2022  23:31 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 571
 
Война, Дзен, Киев


В Кремле ошибочно считают, что взятие Киева русской армией и проведение парада в столице Украины сломает украинское сопротивление.

Об этом на канале украинской телеведущей Инги Мезери заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ряды ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Кремле ошибочно считают, что взятие Киева русской армией и проведение парада в столице...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Есть закрытая и открытая информация, которая говорит о том, что нам, скорее всего, не избежать похода из Белоруссии. Дальше мы можем только пытаться понять, откуда и как это будет.

Очевидно, что будет основной удар нанесён по двум направлениям – это Волынь, это выход на коммуникации транспортные, чтобы обрезать нам поставки техники и боеприпасов Запада.

И вторая очевидная идея фикс Путина – это удар на Киев. Потому что это заставит нас оттягивать сюда силы. Действительно он повёрнут на том, чтобы взять Киев и объявить Украину возвращенной республикой Советского Союза. И именно угроза Киеву, окружение Киева или взятие Киева – это та позиция, с которой и можно уже вести переговоры с Украинской властью с позиции силы. Поэтому это остаётся ключевой задачей», – сказал Сазонов.

«Для них Киев это символ. Провести парад в оккупированном Киеве для Путина и для его когорты всей это вот просто настолько идея великая, что они этого хотят. Они не понимают, что можно перенести столицу, что можно перенести ставку. Они считают, что взяли Киев – Украина наша, всё, Украина побеждена.

Вот у них такая пещерная логика. Пытаться понять это логикой здорового человека не имеет смысла, так как они логику здорового человека не воспринимают. У них есть такая цель. Им этого очень хочется.

Они считают, что это сломает хребет сопротивлению, что это будет означать фактически победу над Украиной. Поэтому да, такая цель есть. Немножко алогичная», – добавил беглый донецкий бандеровец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть