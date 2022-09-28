Боевик ВСУ: Бандеровцы не сдадутся, даже если русские возьмут Киев
В Кремле ошибочно считают, что взятие Киева русской армией и проведение парада в столице Украины сломает украинское сопротивление.
Об этом на канале украинской телеведущей Инги Мезери заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ряды ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть закрытая и открытая информация, которая говорит о том, что нам, скорее всего, не избежать похода из Белоруссии. Дальше мы можем только пытаться понять, откуда и как это будет.
Очевидно, что будет основной удар нанесён по двум направлениям – это Волынь, это выход на коммуникации транспортные, чтобы обрезать нам поставки техники и боеприпасов Запада.
И вторая очевидная идея фикс Путина – это удар на Киев. Потому что это заставит нас оттягивать сюда силы. Действительно он повёрнут на том, чтобы взять Киев и объявить Украину возвращенной республикой Советского Союза. И именно угроза Киеву, окружение Киева или взятие Киева – это та позиция, с которой и можно уже вести переговоры с Украинской властью с позиции силы. Поэтому это остаётся ключевой задачей», – сказал Сазонов.
«Для них Киев это символ. Провести парад в оккупированном Киеве для Путина и для его когорты всей это вот просто настолько идея великая, что они этого хотят. Они не понимают, что можно перенести столицу, что можно перенести ставку. Они считают, что взяли Киев – Украина наша, всё, Украина побеждена.
Вот у них такая пещерная логика. Пытаться понять это логикой здорового человека не имеет смысла, так как они логику здорового человека не воспринимают. У них есть такая цель. Им этого очень хочется.
Они считают, что это сломает хребет сопротивлению, что это будет означать фактически победу над Украиной. Поэтому да, такая цель есть. Немножко алогичная», – добавил беглый донецкий бандеровец.
Спасибо!
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