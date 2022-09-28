Боевик ВСУ: Бандеровцы не сдадутся, даже если русские возьмут Киев

В Кремле ошибочно считают, что взятие Киева русской армией и проведение парада в столице Украины сломает украинское сопротивление.

Об этом на канале украинской телеведущей Инги Мезери заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ряды ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть закрытая и открытая информация, которая говорит о том, что нам, скорее всего, не избежать похода из Белоруссии. Дальше мы можем только пытаться понять, откуда и как это будет.

Очевидно, что будет основной удар нанесён по двум направлениям – это Волынь, это выход на коммуникации транспортные, чтобы обрезать нам поставки техники и боеприпасов Запада.

И вторая очевидная идея фикс Путина – это удар на Киев. Потому что это заставит нас оттягивать сюда силы. Действительно он повёрнут на том, чтобы взять Киев и объявить Украину возвращенной республикой Советского Союза. И именно угроза Киеву, окружение Киева или взятие Киева – это та позиция, с которой и можно уже вести переговоры с Украинской властью с позиции силы. Поэтому это остаётся ключевой задачей», – сказал Сазонов.