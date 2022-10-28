Боевик ВСУ: Надо не клянчить, а требовать, пока Запад не закрыл окно возможностей

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Новости Украины

Киевскому режиму нужно сделать всё возможное, чтобы на саммите G-20 хотя бы рамочно был оформлен документ о загнувшейся ещё в прошлом году инициативе создания украино-британо-польского союза.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинские студии стратегических исследований» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик и член националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нынешней украинской власти, потому что мировые элиты слабые, есть волна популизма, Зеленский выбрал правильную тактику – не просить, а требовать и диктовать. Поэтому было бы очень хорошо, если бы на G-20 Украина предложила план содружества [украино-британо-польского], чтобы были подписаны конкретные документы. Потому что меня, например, тревожит тезис, что новый премьер-министр Великобритании и его тесть имеют очень близкие отношения с Владимиром Путиным. Мы знаем, что Россия что-что, а покупать мировых политиков умеет. И сейчас Россия будет вкладывать любые деньги в это», – выразил обеспокоенность боевик.

Он выразил надежду, что система институтов Великобритании стабильней окажется стабильнее, чем влияние личности.

«Но всё равно бы было хорошо, если бы на стол в администрации президента легли какие-нибудь документы, хотя бы рамочные. Потому что, к сожалению, пока что та инициатива, которая была озвучена в конце прошлого года, не наполнена реальным содержанием. А в мировой политике есть такое понятие, как окно возможностей. Этого окна, которое сейчас есть у Украины, его может скоро не стать», – предупредил Сиротюк.