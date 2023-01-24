Боевик ВСУ объяснил, почему немцы тянут с танками

Германия хочет дождаться, пока не наберётся множество желающих предоставить Украине «Леопарды», чтобы после передачи и ввода в бой – не было очевидно, какие из этих танков послали именно немцы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава общественной лиги Украина-НАТО, ныне офицер ВСУ Сергей Джердж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы видим, что помощь Украине даже переходит в режим конкуренции. Есть страны, которые объявляют, что могут первыми предоставить нам танки, об этом заявила Финляндия, после этого Испания, Португалия заявляли, что тоже поделятся танками «Леопард». Это позитивный процесс для нас. Однако здесь всё упёрлось в решение Германии, которая должна дать на это разрешение. В том числе, было такое же предложение из Польши про «Леопарды». Хотя, накануне глава МИД Германии сказала, что они не будут возражать, если Польша передаст такие танки, просто из Польши якобы не было официального сообщения. То есть уже и такие мнения есть. Была информация, что можно отдать те 19 учебных танков, которые есть в Бундесвере из тех 200 действующих машин. Ну и как-то оно пойдёт», – рассуждал нацист.

Он также озвучил свою версию, почему немцы не спешат с «Леопардами».

«Я так думаю, что немцы боятся или не хотят этого видеть, когда танк «Леопард», который будет на Украине, уничтожит несколько русских танков, и, таким образом, это будет с российской стороны подано, что, вот, это немецкий танк совершил. Когда будет много танков из разных стран и будет неизвестно, чей это был «Леопард» – финский или польский, или немецкий, или испанский. Просто, таким образом, оно несколько размывает субъективизм этого псевдогуманитарного подхода, который доминирует пока что у некоторых немецких политиков», – объяснил боевик.