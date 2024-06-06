Киевское командование превращает Часов Яр в очередную «фортецю», где будут бессмысленно уничтожаться украинские подразделения.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал военнослужащий 243 батальона 241 бригады теробороны ВСУ Даниил Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей «фортеци» (крепость – ред.) У нас была «фортеця» Северодонецк, «фортеця» Бахмут, Марьинка, Авдеевка, и сейчас у нас будет «фортеця» Часов Яр. И все эти «фортеци», где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов. На Бахмутском направлении не было накопано нормальной линии обороны. Они очень быстро всё, что пацаны штурмовали летом 23 года в так называемый большой «контрнаступ», всё, что штурмовали в районе Бахмутского направления, сейчас всё, блин, забрали назад. И даже отобрали ещё больше, чем тогда мы смогли к ним пробиться», – пожаловался Гончаренко.