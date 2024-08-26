Боевик ВСУ требует лишить всех прав сбежавших из страны граждан

Анатолий Лапин.  
26.08.2024 17:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Те украинцы, которые эмигрировали из страны с началом боевых действий, должны быть поражены в гражданских правах. Кроме того, им нельзя разрешать возвращаться, когда война закончится.

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявил боевик нацбатальона «Свобода» Михаил Иваночко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Те украинцы, которые эмигрировали из страны с началом боевых действий, должны быть поражены в...

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«Все украинцы, которые сейчас тут – это тот генофонд украинского государства, который остался и который в перспективе должен возрождать украинское государство. Ни в коем случае те, кто тут остался, не должны гибнуть – они должны помогать побеждать.

А те, кто выехал, пусть остаются там, я бы вообще принял закон, что если уже выехали, то будьте там. Лишил гражданства и всех социальных прав. Чтобы не могли голосовать, принимать активное участие в жизни государства. Раз вам не нужна Украина, когда беда, тогда зачем вы Украине потом, когда она будет развиваться», – вещал Иваночко.

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