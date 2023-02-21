Боевик ВСУ требует пушечного мяса: «Пусть учатся по «ютубу» – и сразу на фронт»

Вадим Москаленко.  
21.02.2023 08:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 823
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Неумение обращаться с оружием тех, кого забирают на фронт – личные проблемы мобилизованных, идёт затяжная война, поэтому обязанность украинских обывателей – из интернета узнавать, как нужно воевать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся в Артёмовске экс-депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в РФ ВО «Свобода», а ныне боевик 5-го отбельного штурмового пока ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неумение обращаться с оружием тех, кого забирают на фронт – личные проблемы мобилизованных, идёт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«За год я стал профессиональным гранатомётчиком, я уже научил много расчётов пользованию Mk-19, как ни странно, АГС, то есть, советского гранатомёта станкового, мы сами всё это выучили.

Призываю всех солдат, которые меня слышат, и вообще всех граждан, не ждать, пока их кто-то чему-то научит, сейчас YouTube, практика позволяет самим научиться.

Война будет большая, тотальная. Те мужчины, которые не попали в первый год по определённым причинам, имеют огромные шансы туда попасть, и чтобы потом не осуждали, что кого-то не научили, что кто-то не готовый, поэтому я призываю, чтобы все готовились уже.

Придётся или не придётся ехать на переднюю линию, но готов должен быть каждый», – призвал Сиротюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть