Боевик ВСУ требует пушечного мяса: «Пусть учатся по «ютубу» – и сразу на фронт»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Неумение обращаться с оружием тех, кого забирают на фронт – личные проблемы мобилизованных, идёт затяжная война, поэтому обязанность украинских обывателей – из интернета узнавать, как нужно воевать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся в Артёмовске экс-депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в РФ ВО «Свобода», а ныне боевик 5-го отбельного штурмового пока ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«За год я стал профессиональным гранатомётчиком, я уже научил много расчётов пользованию Mk-19, как ни странно, АГС, то есть, советского гранатомёта станкового, мы сами всё это выучили. Призываю всех солдат, которые меня слышат, и вообще всех граждан, не ждать, пока их кто-то чему-то научит, сейчас YouTube, практика позволяет самим научиться. Война будет большая, тотальная. Те мужчины, которые не попали в первый год по определённым причинам, имеют огромные шансы туда попасть, и чтобы потом не осуждали, что кого-то не научили, что кто-то не готовый, поэтому я призываю, чтобы все готовились уже. Придётся или не придётся ехать на переднюю линию, но готов должен быть каждый», – призвал Сиротюк.