12.10.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Боевика ВСУ раздавило насмерть между двумя БМП


Несоблюдение элементарных требований безопасности при погрузке бронетехники на железнодорожную платформу трагически закончилось для боевиков ВСУ на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на отсутствие огневой активности со стороны ВСУ, в рядах украинской армии продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.

Так, 10 октября, на железнодорожной станции Рубежное, при осуществлении погрузки техники погиб один военнослужащий 25 овдбр солдат Панченко, ещё один получил травму. Пострадавших военнослужащих придавило между двумя БМП при погрузке их на железнодорожную платформу», – говорится в сообщении.

Как было установлено в ходе проведения разбирательства, происшествие случилось по причине несоблюдения боевиками элементарных требований безопасности и самоустранения командира роты при проведении погрузочных работ.

«Скрыть факт небоевых потерь командиру соединения Зенченко не удалось, так как в штабе бригады находится командующий ОТГ «Север» Шандар, прибывший для контроля проведения ротации, а также выполнения мероприятий по усилению охраны и обороны военных объектов с целью противодействия возможным провокациям со стороны националистов в преддверии праздничных дней 14 октября («день защитника отечества» на Украине, он же день основания запрещенной в РФ УПА – ред.)», – добавили в пресс-службе.


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