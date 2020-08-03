Боевики «Айдара» обстреляли населённые пункты ДНР

03.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские вооружённые формирования в нарушение установленного режима тишины открыли огонь из гранатомётов и стрелкового оружия по подконтрольной ДНР территории.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как того и следовало ожидать, невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ сегодня снова грубо нарушили объявленное перемирие.

Так, сегодня с позиций 24 националистического батальона «Айдар» 53 бригады в районе населённого пункта Старогнатовка вёлся огонь из автоматического гранатомёта по населённому пункту Новоласпа.

Также боевики 35 бригады обстреляли населённый пункт Зайцево (южное) из стрелкового оружия», – сообщили в ведомстве.

«Данные грубые нарушения режима полного прекращения огня наглядно демонстрируют неспособность командиров 53 омбр Титенко и 35 омпбр Паласа контролировать своих боевиков, подрывающих имидж руководства Украины», – добавили в пресс-службе.

Там отметили, что украинские военные преступники, отдавшие приказ на ведение огня, четко дали понять, что «реальная власть на Украине за военной хунтой, созданной Порошенко», указания верховного главнокомандующего президента Зеленского для них не имеют значения.

«Мы требуем от украинской стороны выполнить взятые на себя обязательства по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, которые были согласованы и подписаны участниками Контактной группы, а также закреплены соответствующим приказом украинского командования», – заявили в Народной милиции.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в случае агрессии со стороны противника Народная милиция ДНР, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям по защите республики.