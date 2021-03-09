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09.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Боевики «Айдара» прострелили голову задушенному сослуживцу

Новости Украины

Украинские боевики прострелили из автомата голову задушенному в ходе идеологических разборок сослуживцу, пытаясь инсценировать самоубийство.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«7 марта в расположения  батальона «Айдар» без признаков жизни было обнаружено тело боевика, им оказался солдат Захарков. В ходе следственных мероприятий было установлено, что военнослужащий был задушен сослуживцами во время конфликта на фоне не разделения с ними националистической идеологии.

После чего, тело было перемещено в подсобное помещение, где боевики-националисты «Айдара» инсценировали его самоубийство, выстрелив Захаркову в голову из автомата», – рассказал Никитин.

По его словам, в настоящее время командование бригады прилагает все усилия для сокрытия обстоятельств убийства боевика. Украинские военные преступники пытаются избежать общественного резонанса и новых жертв в соединении из-за столкновений между националистами и ВСУшниками с умеренными взглядами.

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