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Боевики «Айдара» сдались в плен под Северодонецком, сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Посёлок полностью зачищен, а совсем ещё недавно «непобедимые нацисты» дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих «побратимов» в Лисичанске и пригородах», – сообщил он.

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По данным Мирошника, трасса Лисичанск-Артёмовск, которая уже несколько недель находится под огневым контролем русских сил, в ближайшее время «должна быть перерезана и запечатана полностью».

«Что существенно повлияет на ситуацию в остатках «треугольника», а именно в Лисичанске, где сейчас сосредоточена достаточно крупная группировка украинских формирований», – поясняет представитель ЛНР.

«По окраинам Лисичанска наносятся очень серьёзные удары. Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ. За ночь по скоплениям в Белой горе было нанесено более 30 ударов высокоточным вооружением ВКС. Есть существенное продвижение в сторону Артёмовска, там наши воиска захватили несколько опорников ВСУ, и сейчас от Артёмовска находятся на расстоянии примерно 7 км», – уточнил Мирошник.