08.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

5 583 просмотров

Боевики “АТО” начали возвращать медали за участие в карательной операции против Донбасса

7 марта, в Виннице двое участников боевых действий Вильгельм Кройц и Виктор Хомяк вернули президенту Порошенко свои боевые награды.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает киевская интернет-газета “Страна”, ссылаясь информацию, опубликованную группировкой “Рух Визволення Винница”.

Инцидент произошел в сессионном зале Винницкого облсовета, где к микрофону подошел участник “АТО” Вильгельм Крой, выразивший протест из-за разгрома палаточного городка и избиения его товарищей под Верховной Радой.

“Вот награда от президента за участие в антитеррористической операции. Господин Порошенко подписал… Я пробыл на Майдане 78 дней, потом было АТО, в которой я был командиром взвода. 20 человек подчиненных, все они вернулись домой – не здоровы, но живы. Поэтому поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом”, – заявил Крой.

Награду он передал заместителю главы Винницкого облсовета и попросил передать ее президенту.

После этого на трибуну вышел боевик 25-го батальона “Киевская Русь” Виктор Хомяк. Он также сорвал с груди медаль и, со словами “Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу”, положил ее на стол перед главой облсовета.

“Винницкие ветераны возмущены действиями власти, которая повторяет сценарий своих предшественников. Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград”, – заявили бывшие украинские боевики на странице движения в Facebook.