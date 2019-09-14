Боевики АТО остаются вне закона

14.09.2019, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский, как и Петр Порошенко, не спешит легализовывать участие т.н. добровольцев в операции против граждан Украины на Донбассе, что в последующем может поставить их вне закона.

Об этом в эфире украинского ТВ заявил дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Говорят, что Зеленский – это успех. А он третий руководитель государства, который не вводит в действие закон про правовой режим военного положения. Скажите мне, это достижение, что мы до сих пор путаемся в понятиях – война или конфликт, военнопленные или люди с неопределенным статусом, обмен или освобождение? Откуда эта путаница?

…Скажите, что будет с добровольцами? Все ж знают про ситуацию, что на сегодняшний день по отношению к добровольцам, которые защищают отчизну, нет правовой базы, чтобы закрыть их от криминального преследования. И это знают, и, тем не менее, никто не чешется», – заявил Бессмертный.