13.03.2018, Донецк, Александр Гусар

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Боевики “АТО” продолжают “охоту” на сотрудников Донецкой фильтровальной станции

Украинские боевики из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ вновь обстреляли автомобили, перевозившие дежурную смену сотрудников Донецкой фильтровальной станции. Только по счастливой случайности и на этот раз жертв удалось избежать.

Об этом сообщил в ходе экстренного заявления начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в районе 15.30 боевики из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады совершили очередное преступление в отношении мирного населения. Украинские оккупанты прицельно обстреляли из стрелкового оружия гражданские автомобили, перевозившие дежурную смену работников Донецкой фильтровальной станции в количестве 13 человек в направлении города Ясиноватая. В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены стекла автомобилей. К счастью, несмотря на все усилия украинских боевиков, никто из пассажиров не пострадал», – заявил Даниил Безсонов.

Он напомнил, что это не первый обстрел, которому подвергались сотрудники ДФС со стороны так называемых «освободителей» за последние несколько дней.

«Напомню, что вчера, 12 марта, преступники из 25-й бригады обстреляли один из автомобилей, следовавших в сторону Донецкой фильтровальной станции с дежурной сменой, а 7 марта они совершили обстрел из стрелкового оружия по гражданскому грузовому автомобилю, принадлежащему коммунальному предприятию «Вода Донбасса», перевозившему имущество через г. Ясиноватая в сторону Донецкой фильтровальной станции. За последние несколько дней сотрудники ДФС трижды испытали на себе ненависть и агрессию со стороны ВСУ. Люди ужасно напуганы и небезосновательно опасаются за свою жизнь.

Вероломство, систематичность и упорство, с которым военные преступники из 25-й бригады осуществляют обстрел гражданского автотранспорта, перевозящего сотрудников ДФС и обеспечивающего её работоспособность, не может не вызывать серьезных опасений. Украинские оккупанты открыто демонстрируют свое презрение к достигнутым договоренностям о соблюдении режима прекращения огня. Более того, противник делает все возможное, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу», – подчеркнул начальник пресс-службы.

В заключение он призвал миссию ОБСЕ дать оценку данному преступлению.

«В очередной раз призываем руководство Миссии ОБСЕ принять незамедлительные и действенные меры по предотвращению агрессии со стороны украинских боевиков. Прекращение функционирования ДФС оставит без воды сотни тысяч жителей Донбасса!» – заявил Даниил Безсонов.