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01.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Украина
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Боевики АТО угрожают отрезать Муждабаеву язык

Экс-боевик АТО депутат Верховной Рады Семен Семенченко подверг резкой критике обслуживающего Петра Порошенко меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева, который накануне заявил о необходимости вооруженной борьбы с «пророссийским реваншем» и готовностью потерять еще до 8 регионов Украины ради сохранения прозападного режима у власти.

«Тем, кто в борьбе за корыто предлагает «отрезать» 6-8 «предательских областей», надо поберечь свой язык. Земля Украины полита кровью наших собратьев, которые защищали каждый ее клочок. Ценой своей жизни. В то время как масса новоявленных «державников» рассказывала весной 2014, что они «вне политики»… Как Янукович со своей «федерализацией» перед побегом в Ростов? За такое отрежем язык. Точка», – написал Семенченко в своем блоге.

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С нападками на Муждабаева выступила и телеведущая канала «Эспрессо» (контролируется партией Арсения Яценюка) Марина Данилюк-Ярмолаева.

«Айдер Муждабаев, может, с такими призывами чемодан-вокзал-Россия? Как же я не люблю этих российских либералов, которые здесь у нас планировали сделать другую Россию, теперь призывают в спины пострелять или 6-8 областей откусить», – комментирует телеведущая.

Российский писатель Захар Прилепин не исключает, что вскоре Муждабаеву придется покинуть Украину.

«Айдер, беги в Россию. Там тебя повесят», – советует Прилепин.

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