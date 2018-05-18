18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Боевики-атошники выйдут на Майдан с требованиями к Меркель

В Киеве призывают выйти на на акцию, чтобы потребовать от канцлера Германии и ОБСЕ повлиять на Россию в вопросе обмена пленных.

Анонс мероприятия в социальной сети «Facebook» разместил так называемый «Союз ветеранов войны с Россией», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько десятков бойцов уже три года находятся в плену на оккупированных территориях. Заключённые удерживаются в нечеловеческих условиях. Без медицинской помощи. Пленных пытают. Требуем от миссии «Красного Креста», миссии ОБСЕ и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель обеспечить выполнение международных норм со стороны России относительно украинских военнопленных», – говорится в сообщении.

По словам организаторов, мероприятие состоится 19 мая в 16:00 на Майдане.