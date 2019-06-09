Боевики «Азова» избили ВСУшника, мешавшего вести обстрел

09.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские националисты полка «Азов» избили военнослужащего ВСУ за то, что тот пытался помешать им обстреливать из миномётов территорию ДНР.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 июня в районе населённого пункта Водяное при попытке остановить стрельбу из минометов по территории Республики был избит националистами полка «Азов» военнослужащий 36-й бригады старший лейтенант Пятка, который в тяжёлом состоянии доставлен в госпиталь города Мариуполь», – сообщил Басурин.

Ранее основатель «Азова» Андрей Билецкий подверг критике президента Владимира Зеленского за высказывания о возможности поиска путей примирения с Донбассом и Россией.

На днях «Азов» понес потери при попытке прорыва фронта на подступах к ДНР.