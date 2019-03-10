Боевики «Азова» могут выйти из-под контроля Авакова

10.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Боевики «Нацкорпуса» – политического крыла нацбата «Азов», принимавшие участие во вчерашних прорывах к президентской администрации и сцены предвыборного митинга Петра Порошенко – могут выйти из-под контроля главы МВД Украины Арсена Авакова.

Об этом пишет украинский Telegram-канал «Гиперлупа».

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«Петра Порошенко уже не загоняют в угол. Теперь его гоняют по стране как зайца. И за это гаранту следует благодарить не только главу МВД Аресена Авакова, но прежде всего самого себя. Он сам пригрел на груди гадюку Авакова, и кобру Билецкого, оправдывая их «художества». Он искал тогда точку опоры – дисциплинированную радикальную силу, способную поставить на место мелкую и внесистемную сошку. Однако, взрастил монстра, которого теперь может лишь невнятно обвинять в сотрудничестве с «агрессором», – отмечает автор.

По его мнению, Аваков ведет игру, когда боевики «Нацкорпуса» атакуют Порошенко, а полиция имитирует его защиту.

«…Это драка левой руки и правой рук МВД. «Зарница», делающая президента беззащитным. Ведь даже если на его стороне еще остаются командиры спецподразделений СБУ, саботаж со стороны полиции сведет на нет любые охранные меры, и гаранту таки могут оторвать голову до 21 апреля», – говорится в публикации.

Однако ситуация может выйти из-под контроля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«…Игра министра Авакова была бы беспроигрышной, если не одно «но» – инсценируя конфликт между подразделениями, он рискует потерять контроль. Стороны обретают излишнюю самостоятельность, наличие пострадавших способствует возникновению прогрессирующей взаимной вражды, и она отражается на и отношении к начальству. А еще, у Азова есть собственные амбиции. С министром Аваковым они попутчики, принявшие ситуативную субординацию, но не вечные вассал и сюзерен. Азов, войдя в драку, поставил на кон будущее, и может двигаться только вперед. И о чем бы глава МВД не договорился, с властью, вышедшему на тропу войны Азову придется бороться до конца. Только так он сможет, как верблюд через иголочное ушко, войти в пост-постмайданную политику. И, похоже, что Аваков может на этот раз переиграть сам себя», – предостерегает автор.