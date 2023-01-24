Боевики «Азова» снова грозят походом на Мариуполь

Анатолий Лапин.  
24.01.2023 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Мариуполь, Россия, Украина


Боевики запрещенного в России неонацистского полка «Азов», капитулировавшего в Мариуполе, не хотят оставаться «героями одной битвы» и угрожают новым наступлением на освобожденный город.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил офицер управления разведки «Азова» Илья Самойленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевики запрещенного в России неонацистского полка «Азов», капитулировавшего в Мариуполе, не хотят оставаться «героями...

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«Говоря о наших действиях, о нашем подразделении, в первую очередь мы не остановимся, пока не вернем себе свой город – наш Мариуполь, наш дом. Мы не останемся в истории героями одной битвы – еще все битвы впереди. Я понимаю, что для этого нам нужно аккумулировать и объединить очень много ресурсов, очень много усилий.

Люди имеют свойство уставать. Берегите себя и не истощайтесь чрезмерно, потому что такой путь заведет только в одно направление. Но распределять эти ресурсы, оптимизировать их и правильно использовать – это наша с вами совместная задача», – сказал нацист.

«Я вижу много людей тут, в зале, которые причастны к определенным активностям, связанным с обороной. Держите глаза открытыми и понимайте, что вы делаете. Люди гражданские – также очень аккуратно относитесь ко всему, потому что, в отличие от 14-го года, когда патриотического запала хватило максимум на полгода и люди сдулись, сейчас мы имеем действительно войну на истощение.

И мы не можем проиграть в ней, у нас нет права, нет другого выхода, у нас есть только один вариант – это победа. И знайте, какой ценой она будет достигнута», – заявил Самойленко.

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