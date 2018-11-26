26.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Боевики «Азова» вышли в центр Киева – Аваков начал шантаж Порошенко

В центр Киева на Майдан вышло несколько сотен боевиков подконтрольного главе МВД Украины Арсену Авакову «Национального корпуса» – политического крыла неонацистского полка «Азов».

Боевики заявили, что собираются пикетировать Администрацию президента Украины с требованием не переносить и не отменять выборы в случае введения военного положения.

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«Мы собираемся на Майдане Независимости в Киеве и уже скоро отправляемся в Администрации президента. Требуем адекватной реакции руководства государства на агрессию РФ! Считаем преступлением против собственного народа бездарное управление армией, что показали вчерашние события в Азовском море. Требуем привлечь к ответственности всех виновных. В случае введения военного положения, считаем недопустимым отмену или перенос даты выборов», – говорится в заявлении националистов.

Интересно также, что на полицейских постах на въезде в Киев появились БТРы. Фото бронетехники на подступах к заснеженной столице опубликовали в соцсетях.

Манифестация в центре Киева – шантаж Петра Порошенко со стороны Авакова и партии Арсения Яценюка «Народный фронт», пишет киевское издание «Страна». В материале утверждается, что Аваков в обмен на нужные голоса для введения военного положения требует от Порошенко должность премьер-министра Украины.

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