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Новости Украины

Австрийский певец, гомосексуалист Том Нойвирт, более известный как выступающий в женской одежде бородатый артист Кончита Вурст, выступил с песней, посвященной боевикам неонацистской группировки «Азов».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Кончита выступил(а) с песней на телемарафоне в поддержку Украины «Striving Together».

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Этот телемарафон проходит в рамках информационной кампании по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

«Кончита Вурст исполнил песню, посвященную батальону «Азов» на благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine — StrivingTogether. Украина достойна стать частью ЕС! Сегодня наша страна — сердце борьбы за свободу и европейские ценности», – говорится в блоге телеканала 1+1, который транслировал марафон.

В рамках мероприятия также был организован сбор средств, на которые будет приобретено медицинское оборудование для лечения раненых боевиков украинских вооруженных формирований.