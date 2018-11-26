26.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Война, Галичина, Политика, Украина
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Боевики Билецкого осадили российское консульство во Львове

Украинские праворадикалы устроили акцию протеста против «агрессии Кремля» у генерального консульства Российской Федерации во Львове.

Об этом сообщило львовское отделение созданной на базе полка “Азов” партии«Национальный Корпус» на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Активисты Львовского Национального Корпуса, ФРИ и неравнодушные граждане уже под российским консульством! Сейчас активисты Национального корпуса Львова под стенами консульства РФ во Львове протестуют против открытой агрессии Москвы и выступают в поддержку пленных украинских моряков. Напомним, что сегодня ВМС РФ подло напали на украинские корабли, захватили 3 судна и ранили 6 моряков, остальные в плену. В течение нескольких часов украинское командование запрещало отстреливаться и, в результате, сдал корабли в лапы врагу», – говорится в сообщении.

В ходе протеста львовские националисты подожгли принесённые ранее автомобильные шины.

Также львовские националисты выступили с призывом к жителям Львова ехать в Киев на акцию протеста и требовать от власти жесткой реакции на действия России.

 

 

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