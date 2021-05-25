Боевики чеченского батальона попали под Зе-санкции. Что будет дальше

25.05.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

Новая зрада на Украине – «патриоты», изучив очередной указ Владимира Зеленского о введении санкций против неугодных, обнаружили в списке имя командира воевавшего против ЛДНР на стороне Украины батальона чеченских боевиков Муслима Чеберлоевского и ещё нескольких участников этого подразделения.

Санкции предусматривают ряд запретов для фигурантов списка: лишение прав на инвестиции на территории Украины, на банковские операции, на участие в приватизации государственной собственности и некоторые другие ограничения. Боевики чеченского батальона внесены в список, насчитывающий 674 человек, среди которых видные «сепаратисты» – крымский премьер Сергей Аксёнов, лидеры ЛДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также 557 воров в законе и 111 криминальных «авторитетов».

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Новость произвела эффект разорвавшейся клизмы в дупах «патриотов Украины». «Побратимы» подняли крик в соцсетях, проклиная покусившихся на святое и пробравшихся во власть «агентов Москвы и предателей Украины» из команды Зеленского.

За отморозков поспешили вписаться «известный правозащитник»-грантоед Борис Захаров, экс-нардеп и экс-спикер «Правого сектора» Борислав Береза, бывший главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, а также всплывший на поверхность бывший верховный правосек Дмитрий Ярош, пригрозивший украинским властям силовым ответом за нанесённую обиду «братьям-чеченцам», не говоря уже о мелкой шушере из «спильноты».

Самое неприятное впечатление у хлопцев вызвали два обстоятельства: включение «людей, имеющих заслуги перед Украиной» в один список с «крымско-донбасскими сепарами» и вероятность их выдачи российским властям для начала политического торга.

«Два месяца назад дали удостоверения участников боевых действий (на стороне Украины), а теперь вот оказались в одном ряду с ворами», – уныло заявил изданию «Кавказ.Реалии» представитель батальона.

Теперь разберёмся, что из себя представляет серпентарий имени шейха Мансура и гады, его населяющие.

Это карательный батальон, укомплектованный из чеченцев, ингушей, дагестанцев, а также украинцев, имеющих криминальное прошлое и находящихся в розыске в России за различные преступления, включая участие в сирийской войне на стороне ИГИЛ.

Батальон участвовал в «АТО» с 2015 по 2019 годы и всё это время считался «диким», не подчиняясь приказам вышестоящего командования. «Личный состав» чеченского батальона заработал дурную славу головорезов, мародёров и похитителей людей, а также последним из добробатов согласился сложить оружие, но до сих пор не расформирован. Входит в состав одиозной организации бывшего главаря правосеков Яроша «Добровольческий украинский корпус/Украинская добровольческая армия» и базируется где-то поблизости от линии разграничения.

В украинских СМИ появилась информация со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, в которой указаны имена попавших в санкционный список СНБО «чеченских побратимов» и «подвиги» на территории Украины ими совершённые.

1.Вутсаев Алви, привлечён к уголовной ответственности за похищения людей и вымогательства – участвовал в похищении юриста Олега Мирошниченко, у которого был конфликт с застройщиком Максимом Микитасем. Взят под стражу, находится в изоляторе временного содержания. 2.Сайнароев Салман, совершил разбойное нападение с убийством охранника на ювелирный магазин в Киеве. Был объявлен в международный розыск и задержан полицией в 2018 году. Интересно, что взять на поруки налётчика вызвался нардеп и глава «меджлиса» Рефат Чубаров. Сайнароев вину не признал и осужден не был, почему, видимо, и попал под санкции. 3.Идрисов Муслим, начштаба добробата, организатор канала незаконной поставки огнестрельного оружия. Арестован и привлечён к уголовной ответственности. 4.Автаев Умхан, лидер одной из этнических преступных групп.

Вот как объясняет украинский анонимный источник столь трогательные толерантность и долготерпение украинских властей к бандитам и контрабандистам: «Одно время их курировала СБУ как потенциальные источники информации о России. Но сейчас это просто чистый криминал, который прикрывается участием в добробате».

В чём с анонимусом не поспоришь, так это в том, что чеченские боевики и «побратимы» – чистый криминал, приехавший на Украину не только с целью скрыться от российского правосудия, но и дальше жить бандитской вольницей, благо условия послемайданного бардака очень тому способствовали.

Характерно, что все вписавшиеся за «чеченских побратимов» деятели подают своих подзащитных как исключительно честных и достойных людей, проливавших мешками кровь «за нашу и вашу свободу». Об их криминальных «подвигах» защитники предпочитают не распространяться, как и о том, что боевики из батальона имени шейха Мансура после сдачи оружия организованной толпой подались искать счастья в Турции. Но и в гостях у Эрдогана эта привыкшая к бандитской вольнице шобла изрядно напакостила. Кого-то турки поймали и судили, а кого-то попросили с вещами на выход. Не найдя понимания у единоверцев, кавказские бармалеи вернулись на оскудевшие украинские земли, где их продолжают любить и прощать.

А как можно не любить и не прощать заезжих отморозков, если к их «услугам» прибегают украинские власть предержащие?

К примеру. 1 декабря 2019 года в центре Киеве был расстрелян черный автомобиль Range Rover, принадлежавший бывшему донецкому бизнесмену и депутату от «Блока Петра Порошенко» в Киевской раде Вячеславу Соболеву. От пуль убийцы был ранен водитель и погиб трёхлетний ребёнок – сын Соболева.

То, что бизнесмен и «порохобот» Соболев давно был на ножах с бывшим судьёй Артуром Емельяновым и упоротым нардепом-ляшковцем Дмитрием Линько, ни для кого не было секретом. По мнению наблюдателей, убийство ребёнка было заранее обговорено и выполнено, так сказать, в назидание.

Подозреваемый в убийстве чеченец успел скрыться. Следствием установлено, что он был тесно связан с батальоном имени шейха Мансура. Правда, от такой чести представители добробата предпочли откреститься – просто чтобы не будить лихо.

Что касается главаря чеченского добробата, «Муслима Чеберлоевского», то он активный участник двух чеченских войн, что не очень помогло ему и его подчинённым в боях против ополчения ЛДНР. Известно, что батальон с 31 марта по 1 апреля 2015 года воевал в Широкино и заявил об уничтожении «кучи сепаров, включая одного из замкомандиров ДНР», но эти хвастливые данные не подтверждаются.

Зато подтверждаются нежные отношения бармалеев с правосеками и разборки с грузином по кличке «Доберман» из карательного батальона «Донбасс», а также неподдающиеся подсчёту случаи убийств, насилия, похищения людей и грабежи местного населения.

Беспокойство Яроша и других правосеков за «чеченских побратимов» очень даже понятно. Уже сам факт ареста и осуждения начштаба добробата Идрисова Муслима за продажу нелегального оружия для них – очень тревожный сигнал, поскольку именно правосеки снабжали батальон имени имама Мансура этим самым оружием и, скорее всего, были в доле от преступных махинаций.

Так что Ярош, Береза и прочая воспалённая фашня не «чеченских побратимов» выгораживают, а спасают собственные дупы от скандала и вероятного уголовного преследования, которое может зацепить их «паровозом».

Конечно, можно было бы порадоваться, что Зеля и его команда начали преследование бармалеев, снюхавшихся с правосеками и другими укронациками, если бы это явление не носило характер кампанейщины. Очевидно, что козлами отпущения назначены наиболее отмороженные боевики, компрометирующие киевский режим и саму идею «украинского сопротивления в гибридной войне с Россией». Не исключено, что аресты и санкции были задействованы по запросу турецкой стороны или «западных союзников Украины».

Представители Нацполиции поспешили успокоить возбудившихся «побратимов», что, если виновные и понесут ответственность, то исключительно на территории Украины. В любом случае, передавать их в руки российского правосудия никто не собирается. Ложная тревога. Главное – вовремя легализоваться и соблюдать хоть какие-то правила, а уж Ненька прощать и отмывать своих засранцев хорошо умеет.