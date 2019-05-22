Боевики Евромайдана превратились в вертухаев

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Нацгвардия Украины, которую формировали весной 2014 года из числа боевиков Евромайдана, чтобы отправить радикалов из центра Киева на фронт, со временем превратилась в вертухаев.

По словам члена комиссии по реформированию МВД, украинского пропагандиста Юрия Бутусова, работавшего под патронатом секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, сегодня Нацгвардия выполняет несвойственные ей функции – сопровождает заключенных в суды и обратно.

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Об этом Бутусов заявил в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Национальная гвардия нам, если посмотреть на ее функции, нужны ли нам функции, которые выполняет Национальная гвардия? Это конвоирование в тюрьмах и доставка к суду. Есть функции, которые выполняет Нацгвардия и которые, у убежден, при любых реформах все равно будут выполнять подразделения, как бы мы их не назвали – Национальной гвардии, Внутренних войск – неважно. Это охрана общественного порядка, охрана стратегических объектов, конвоированием преступников… У нас конвоирований в год Нацгвардия выполняет порядка 30-ти миллионов. Туда-сюда перевозят людей, много раз. 30-ть миллионов за год примерно», – заявил Бутусов.