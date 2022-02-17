Боевики Евромайдана жалуются – их использовали и забыли

Новости Украины

Ежегодно на Украине растет число уголовных дел против лиц, которых обвиняют в препятствовании т.н. «революции достоинства» – госперевороту 2014 года. Однако до вынесения приговоров доходит лишь мизерная часть дел.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Тимошенко, участник пяти судебных процессов по делам Майдана, глава общественной организации «Непокоренный Майдан 18.02»,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На сегодняшний день лишь прокурорами нашего профильного департамента по делам Майдана поддерживается публичное обвинение в 103 уголовных делах относительно 207 лиц. Год назад было 90 уголовных дел относительно 185 лиц. В 2020 году было 69 дел по 163 лицам. Если брать 2017 год, то было 32 уголовных дела по 87 лицам. О чём говорят эти цифры? Эти цифры говорят о том, что проходит длительное время после событий Революции достоинства, а количество уголовных дел растет как снежный ком. По большому счёту, через 8 лет после событий должна была быть обратная тенденция. Каждое дело должно было бы находить свой логическое решение и заканчиваться приговором. Должны быть или оправдательные приговоры, или обвинительные. У нас же за 8 лет количество дел в судах увеличивается. И эта тенденция происходит из года в год. Ещё одна цифра: в прошлом году у нас приговоров по делам Майдана было больше, чем за три года предыдущие вместе взятые. Но что это за цифра? Это были приговоры относительно 8 лиц. Это мы говорим, что ещё много, если сравнивать с предыдущими годами. Но количество дел за эти годы в судах увеличилось. То есть тут речь не о цифрах, тут речь о нехватке справедливости. Даже если оглашается приговор, нельзя сказать, что право на справедливость лица, которое пострадало 8 лет назад, восстановлено», – сказал Александр Тимошенко.

Он выразил возмущение, что заместителем руководителя Офиса президента Украины назначен юрист Олег Татаров, чья фирма раньше защищала бойцов «Беркута».

«Я выжил, а Небесная сотня отошла на тот свет. Как изменилась Украина с того времени – спрашиваем мы, имеем ли мы Украину, за которую они погибли? Нет. Имеем ли мы наказание палачей Небесной сотни? Нет. И с каждым днем все больше отдаляется перспектива наказания преступников в погонах правоохранительных органов. Вот фотография основателей ОО «Непокоренный Майдан 18.02», сделанная на могиле героя Небесной сотни Сергея Шаповала, где похоронена его мать, Екатерина Петровна Шаповал, которая четыре года подряд сидела рядом со мною и плакала, и ходила, и она дожилась до того, что через четыре года покинула этот мир, не дождавшись справедливого приговора по убийству единственного сына. Надо ли комментировать возмущение, с которым мы восьмой год посещаем судебные заседания? Умирает ли у нас надежда на справедливый приговор? Это – риторические вопросы. Всем известно имя Татарова, который координируют защиту убийц – я это утверждаю. Но мало кому известно, что именно этот защитник из адвокатской конторы был основателем адвокатской конторы, представители которой защищают «Беркут» в теперешнем виде. Название этой конторы изменено. Этот Татаров сейчас возглавляет реорганизацию правоохранительных органов в Офисе президента. У меня есть поручение моих побратимов, объявить требования об увольнении Татарова», – сказал Александр Тимошенко.