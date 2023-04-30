Боевики Ислямова уже не могут называться крымскими татарами – Аджимамбетов

Беглый вице-премьер правительства Крыма Ленур Ислямов вновь материализовался в медиапространстве Украины, сняв видео на фоне крымско-татарского флага на позициях под Артёмовском.

Очередная реинкарнация Ислямова, как боевой единицы украинских войск, да еще и вещающего на украинском языке о скором наступлении на Крым, говорит о полном разотождествлении со своим народом, отметил в эфире «Крым 24» ответственный секретарь Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство наших соотечественников всё-таки понимают, что происходит в нашем обществе и куда мы движемся, какие изменения произошли в обществе. Есть, конечно, деструктивные мысли, позиция. Но, всё-таки, со временем это всё становится на свои места, люди понимают, что те, кто находится за пределами Крыма, не могут рассказывать, как нам здесь жить. Они не будут брать на себя ответственность перед теми людьми, которые живут у себя на Родине. Эта ответственность на каждом из нас, кто здесь в Крыму живёт, созидает, работает, строит свои дома, растит детей. Потому что только в таком формате народ может сохраниться, – отметил он.

– Если возвращаться к истории, сколько было волн выездов из Крыма? Тогда тоже информационная кампания работала, свою роль играли те же имамы и религиозные деятели, когда говорили, что нужно покидать Родину. И тогда большая часть крымских татар уехали, мы сегодня видим, что большая диаспора в Турции, большая диаспора в Румынии, в Болгарии есть диаспора. Но называться крымским татарами они уже не могут, потому что они настолько ассимилировались. В лучшем случае назовут, откуда их предок, из какой крымской деревни. Это показывает, что за пределами Родины всё исчезает. Возрождение и развитие народа происходит только у себя дома».

По словам представителя ДУМК, назначенный Киевом лже-муфтий Крыма Айдер Рустемов рассказывает о десятках тысяч крымских татар, которые выехали с началом СВО из Крыма. По его информации, каждый пятый крымский татарин подался в бега, но такое количество было бы очень заметно. По словам Аджимамбетова, действительно некоторые испугались войны и вывезли семьи. Но сейчас, успокоившись, вернулись обратно в Крым.

«Понимаем, что у страха глаза велики. Поэтому некоторые подсознательно понимали, что они совершают ошибку, но в прошлом году люди, отдалившись от близких, отдалившись от своей Родины, начали понимать, что сделали не то, и, всё-таки, большая часть людей, которые от страха начали убегать, вернулись к себе домой, в свои семьи», – подчеркнул он.