03.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Косово, Сербия
Просмотров:

Боевики в Косово испугались поглощения Албанией

Сепаратистское образование Косово может быть разделено между Албанией и Сербией.

Об этом в интервью местным СМИ заявил бывший боевик террористической «Армии освобождения Косово» и бывший «премьер-министр» непризнанного государства Рамуш Харадинай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне видится, что есть серьезная опасность раздела Косова и появления части, которая, предположительно, захочет быть присоединенной к Албании. Я вынужден выступить против этого, потому что это угрожает  национальным интересам и суверенитету», – сказал Харадинай.

При этом он заявил, что продолжает считать премьер-министра Албании Эди Раму своим «албанским братом».

Однако он в очередной раз раскритиковал идею балканского «малого Шенгена» – общего экономического пространства, в которое уже готовы войти Сербия, Северная Македония и Албания, а также раздумывают о присоединении Босния и Черногория.

«Нашли себе игрушку для развлечения. Это обманчивая пустышка для всех, кто в ней участвует, созданная, чтобы ввести Косово в заблуждение», – сказал Харадинай.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть