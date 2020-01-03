Боевики в Косово испугались поглощения Албанией

03.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сепаратистское образование Косово может быть разделено между Албанией и Сербией.

Об этом в интервью местным СМИ заявил бывший боевик террористической «Армии освобождения Косово» и бывший «премьер-министр» непризнанного государства Рамуш Харадинай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне видится, что есть серьезная опасность раздела Косова и появления части, которая, предположительно, захочет быть присоединенной к Албании. Я вынужден выступить против этого, потому что это угрожает национальным интересам и суверенитету», – сказал Харадинай.

При этом он заявил, что продолжает считать премьер-министра Албании Эди Раму своим «албанским братом».

Однако он в очередной раз раскритиковал идею балканского «малого Шенгена» – общего экономического пространства, в которое уже готовы войти Сербия, Северная Македония и Албания, а также раздумывают о присоединении Босния и Черногория.

«Нашли себе игрушку для развлечения. Это обманчивая пустышка для всех, кто в ней участвует, созданная, чтобы ввести Косово в заблуждение», – сказал Харадинай.