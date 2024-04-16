Боевики косовского спецназа избили серба за подписку на патриотический тг-канал

Алексей Топоров.  
16.04.2024 08:18
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, Дзен, Косово, Сербия


Житель села Бубе на территории северного сербского анклава Зубин Поток Владан Стеванович был избит боевиками так называемого «спецназа МВД Косово». Мужчину остановили, когда он пошел к приятелю в соседнее село, что заменить деталь на тракторе, сообщает KosovoOnline.

«Рядом со мной есть деревня, где это произошло. Я пошел к своему другу, чтобы отвезти ему деталь, которую ему нужно было заменить на тракторе. Я встретил их, когда пришёл к нему домой. Меня остановили, отобрали удостоверение, обыскали машину и потребовали документы. Я дал им сербские документы, они потребовали у меня косовское удостоверение личности, я им сказал, что у меня его нет. У меня на самом деле было косовское удостоверение, но я им его не отдал, потому что моя машина была зарегистрирована на сербские номера», – рассказал Стеванович.

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Житель села Бубе на территории северного сербского анклава Зубин Поток Владан Стеванович был избит...

Далее боевики, которых было четверо, начали предъявлять сербу претензии за то, что у него была футболка с надписью на сербском языке. Они прессовали Стевановича в течение получаса, а затем отпустили. После чего, по его словам, он отнес деталь другу, они выпили, а потом он пошел на другую сторону села к родственнику, который держит кафану (кабак). Когда же он возвращался домой, те же боевики снова остановили его.


«Меня снова обыскали и спросили: «За кем ты следишь, кого ждешь?»…. У меня забрали телефон, посмотрели список звонков, ничего не нашли. Посмотрели фотки, наткнулись на фотографию косовского удостоверения личности и сказали: «Кому ты врешь, что у тебя нет косовского удостоверения личности, на карточке разве не ты?». Я объяснил почему так поступил», – пояснил мужчина.

В этот момент на телефон косовского серба пришло уведомление о новом сообщении в телеграм-группе. Им оказалась фраза одного из её участников «Косово – это Сербия!». После чего боевики начали избивать свою жертву, приставляя пистолет ей к виску.

После того, как они отпустили Владана Стевановича, в больнице ему наложили пятнадцать швов на голове и лице. Тем не менее, он нашел в себе силы и написал на боевиков заявление в «полицию Косово». Теперь мужчина всерьез опасается за сохранность своей семьи, опасаясь мести со стороны обидчиков.

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