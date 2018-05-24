24.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Боевики меджлиса ворвались к муфтию, признавшему российский Крым

Меджлисовцы хвастают – в Турции удалось «прижать к стенке» крымско-татарского муфтия Эмирали Аблаева, а боевики организации «раскидали» его российских охранников.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил главарь запрещенной в РФ группировки, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Чубаров пристыдил муфтия за то, что признал российскую власть в Крыму и не защищает арестованных экстремистов.

«Думаю, что это был 2015-й год. Я, Ленур Ислямов и несколько наших соотечественников диаспоры, мы посетили тот отель, где он остановился. Несмотря на то, что он этого избегал, у меня была возможность с ним с глазу на глаз минут 15-20 поговорить. В то время, когда другие наши соотечественники просто раскидали ФСБшников, которые приехали с ним в Турцию…

Я передавал некоторые рекомендации и советы в тех ситуациях, когда очень заметно было его, с моей точки зрения, недостойное поведение, которое не должно быть присуще духовным лицам. Например, арестовали группу крымских татар, обвинив их в принадлежности к исламским террористическим организациям, у них остались маленькие дети…

Я отправил информацию о том, что ты должен в такой ситуации выступить в защиту таких людей, независимо от того, какие у тебя иные взгляды», – заявил Чубаров, очевидно, подразумевая аресты членов запрещенной в РФ секты «Хизб-ут-Тахрир».