Боевики-меджлисовцы отчитались о работе на территории Крыма

10.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Экстремисты из медлжисовской организации «Аскер» собрали данные на порядка трехсот членов избирательных комиссий в Крыму, участвовавших в организации и проведении выборов в республике.

Как сообщает телеканал ATR, эти данные «на флешке» были переданы администраторам стукаческого сайта «Миротворец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Уже скоро имена и фамилии причастных к незаконным выборам в Крыму будут обнародованы в базе «Миротворца».

«Нашими активистами была собрана информация о так называемых выборах, об активных участниках, тех, кто принимал непосредственно участие в выборах, так называемые депутаты, тех, кто агитировал, тех, кто участвовал в выборах. Мы собрали эту информацию и мы, как активное гражданское формирование, будем передавать эту информацию в «Миротворец», – заявила замкомандира бандформирования «Аскер» Эвелина Арифова.

Эвелина Арифова.