Боевики Навального бесчинствуют под веществами – Милонов

03.02.2021, Москва, Елена Остряова

Сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального ведут себя агрессивно в отношении полиции, потому что среди них много наркоманов.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо помнить, что отдельные представители штаба Навального очень любят запрещенные вещества. Их представитель в законодательном собрании Санкт-Петербурга, который уже лишен особого доверия от Навального, депутат Максим Резник, – наркоман, об этом говорили журналисты. Многие активисты штаба Навального наркоманы. И естественно, чувство меры и допустимости у них отсутствует», – сказал Милонов.

Он уверен, что большинство участников акций протестов на самом деле не поддерживает Навального.

«А что касается обычных людей, то большинство-то людей совершенно не поддерживает этих негодяев. И мы видели, как провокаторы и активисты штаба Навального, ближайшие соратники: Певчих, Соболь и так далее, – пытались спровоцировать обычных людей на какую-то волну насилия. У них это не получилось во многом благодаря тому, что мы просто увидели, что это бессмысленно и ни к чему не приведет.

Поэтому большинство людей, которые вышли, поддавшись на эту агитацию, устав от пандемии, устав от того, что закрыты многие ночные клубы, вышли просто потусоваться. Они увидели, что как раз вот эти черти, шмыгающие между людьми, это не их представители. И уверен, что произошло огромное разделение обычных людей. Они не доверяют активистам Навального», – сказал Милонов.