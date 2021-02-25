Боевики «ООС» убивают мирных жителей под украинскую пропаганду о «подвигах» ВСУ

25.02.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

ВСУ в Донбассе цинично используют факты нанесения ущерба мирным жителям ради распространения лжи и пиара собственной «героичности».

Об этом в ходе брифинга рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время проведения учебных стрельб в противотанковом артиллерийском дивизионе 40 оабр снаряд улетел за пределы полигона, попав в жилой дом, который впоследствии загорелся. По счастливой случайности жильцов на месте не было.

Пропагандисты 74 Центра ИПсО (информационно-психологических операций) решили воспользоваться данной ситуацией, и через подконтрольные СМИ, представили общественности информацию о якобы героическом подвиге двух военнослужащих ВСУ спасших из пожара в доме гражданского, причиной которого была неисправная печь.

Поражает цинизм украинских ИПсОшников, которые ради своей цели готовы на любую ложь, даже построенную на горе мирных граждан, представляя двух военнослужащих пресс-центра штаба ОТГ «Север» как участников локализации пожара», – сказал он.

Иван Филипоненко подчеркнул, что пока всушные пропагандисты рассказывали о «подвигах» украинских солдат, группа военнослужащих в одном из местных посёлков напилась алкоголя и устроила массовую драку в местном кафе, в результате чего погиб мирный житель.

«Это не единственное происшествие в 40 оабр с момента ее прибытия в зону карательной операции, принесшей вред мирному населению.

Военнослужащие 1 гадн 40 оабр вместо организации полевого лагеря решили отпраздновать приезд и собрались в кафе города Лисичанск. По завершении банкета изрядно выпившие артиллеристы отказались оплачивать счёт, заявив, что прибыли защищать население Донбасса и это даёт им право отдыхать за счёт заведения в качестве благодарности.

В защиту сотрудников кафе выступила группа молодых людей, один из которых был смертельно ранен в потасовке. По данному факту ведётся следствие», – резюмировал офицер.