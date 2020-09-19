Боевики организовали нападение на Ахмеда Майтыга из-за переговоров по нефти Ливии

19.09.2020, Москва, Андрей Соколов

Боевики запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане» напали на заместителя главы Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга. Цель нападения – срыв переговоров по нефти. Информацию об этом передали очевидцы событий и местные СМИ.

Переговоры представителей Востока, Запада и Юга Ливии должны были пройти сегодня в Сирте при участии шейхов и старейшин племен. Встреча была отложена из-за нападения террористов «Братьев-мусульман» на дом вице-премьера. Об этом сообщает LibyanNews. Как уточнили очевидцы событий, боевики и глава Высшего государственного совета Халед Мишри попытались заставить Майтыга отказаться от переговоров по нефти.

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Издание AkhbarAjila уточняет, что на Майтыга оказывалось беспрецедентное давление, ему угрожали расправой. В результате Майтыг был жестоко избит и заперт в собственном доме, сообщает пользователь Facebook.

Отмечается, что это была не единственная попытка срыва переговоров. По информации агентства Almarsad, 18 сентября неизвестные вооруженные люди, скрывавшие лица под масками, ворвались в конференц-зал, в котором должно было состояться выступление Майтыга, в ходе которой он планировал объявить о результатах первого заседания созданной Комиссии.

Ахмед Майтыг поддержал предложение возобновить добычу и экспорт нефти, которое выдвинул фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Их общими усилиями были организованы межливийские переговоры с участием представителей всех регионов Ливии, шейхов и старейшин племен. Документ, подписанный в итоге переговоров, гарантирует запуск работы заводов и портов. Также будет создан комитет, контролирующий справедливое распределение энергоресурсов между ливийскими регионами.